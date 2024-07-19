كوريا الجنوبية تستأنف البث الدعائي اتجاه جارتها الشمالية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أنه استأنف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت باتجاه كوريا الشمالية، ردا على إرسال بيونغ يانغ المتكرر لبالونات محملة بالنفايات إلى الجنوب.

وقالت سول إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 200 بالون جديد باتجاه جارتها الجنوبية أمس الخميس، في ثاني عملية منذ مايو/أيار الماضي.

وقالت هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية في بيان "حذرنا كوريا الشمالية مرارا وبشكل جدي من استمرار إطلاق بالونات النفايات".

وأضافت هيئة الأركان العامة أنه بعد هذه التحذيرات "قامت قواتنا المسلحة ببث رسائل دعائية عبر مكبرات الصوت باتجاه الشمال" من مساء الخميس حتى صباح الجمعة.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع بأن هذه البرامج الدعائية ضد النظام الكوري الشمالي هي الأولى من نوعها منذ التاسع من يونيو/حزيران الماضي

وكانت كوريا الشمالية المسلحة نوويا أرسلت أكثر من ألف بالون إلى الجنوب ردا على البالونات الدعائية ضد نظام كيم جونغ أون التي أرسلها ناشطون من كوريا الجنوبية إلى الشمال.

وفي أعقاب "حرب البالونات" علقت سول بشكل كامل الاتفاق العسكري للحد من التوتر بين البلدين، وحذرت من أنها ستستأنف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود.