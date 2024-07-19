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كوريا الجنوبية تستأنف البث الدعائي اتجاه جارتها الشمالية

SOUTH KOREAN SOLDIERS REMOVE LOUDSPEAKERS SET UP FOR PROPAGANDA PURPOSES NEAR THE DEMILTARIZED ZONE IN PAJU. South Korean soldiers remove loudspeakers set up for propaganda purposes near the demiltarized zone in Paju, about 55km (34 miles) north of Seoul June 16, 2004. North and South Korea stopped blaring propaganda at each other across the fortified demilitarised zone border on Tuesday to mark the fourth anniversary of a landmark summit between their leaders. REUTERS/You Sung-Ho
الدعاية عبر مكبرات الصوت أسلوب تتبعه سول لإزعاج النظام في بيونغ يانغ (رويترز)
19/7/2024

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أنه استأنف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت باتجاه كوريا الشمالية، ردا على إرسال بيونغ يانغ المتكرر لبالونات محملة بالنفايات إلى الجنوب.

وقالت سول إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 200 بالون جديد باتجاه جارتها الجنوبية أمس الخميس، في ثاني عملية منذ مايو/أيار الماضي.

وقالت هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية في بيان "حذرنا كوريا الشمالية مرارا وبشكل جدي من استمرار إطلاق بالونات النفايات".

وأضافت هيئة الأركان العامة أنه بعد هذه التحذيرات "قامت قواتنا المسلحة ببث رسائل دعائية عبر مكبرات الصوت باتجاه الشمال" من مساء الخميس حتى صباح الجمعة.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع بأن هذه البرامج الدعائية ضد النظام الكوري الشمالي هي الأولى من نوعها منذ التاسع من يونيو/حزيران الماضي

وكانت كوريا الشمالية المسلحة نوويا أرسلت أكثر من ألف بالون إلى الجنوب ردا على البالونات الدعائية ضد نظام كيم جونغ أون التي أرسلها ناشطون من كوريا الجنوبية إلى الشمال.

وفي أعقاب "حرب البالونات" علقت سول بشكل كامل الاتفاق العسكري للحد من التوتر بين البلدين، وحذرت من أنها ستستأنف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود.

المصدر : الفرنسية