قوات الاحتلال تكثف غاراتها بغزة والمقاومة تخوض اشتباكات ضارية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على مواقع مختلفة في قطاع غزة، في حين دارت اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور متعددة بالقطاع.

وذكر مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقصف جوي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن 5 شهداء و15 مصابا.

وأفاد المراسل باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف جوي إسرائيلي لمنزل بحي التفاح شرق مدينة غزة، وأوضح أن الشهداء والجرحى نقلوا إلى المستشفى الأهلي العربي.

وفي حي الزيتون جنوب شرق غزة، تعرضت مدرسة الفلاح التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، والتي تعيش فيها عائلات نازحة، لقصف إسرائيلي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأفاد مراسل الجزيرة أن القصف دمر جزءا من مباني المدرسة، وبئرا، و3 مراكز إيواء مجاورة للمدرسة.

وذكر أن 3 غارات إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

كما استهدفت قوات الاحتلال عددا من المواقع غربي رفح بقصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق نار من آليات إسرائيلية ومروحيات.

وقالت وزارة الصحة في غزة الخميس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر أسفرت عن 54 شهيدا و95 مصابا.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة وصل إلى 38 ألفا و848 شهيدا، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين 89 ألفا و459 مصابا.

عمليات المقاومة

من جانب آخر، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قتل وإصابة جنود إسرائيليين بعد قصفها بقذائف الهاون من العيار الثقيل حشودا للاحتلال في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وأكدت القسام أن طائرات مروحية تابعة للاحتلال هبطت لإجلاء القتلى والجرحى.

في الأثناء، تستمر المواجهات والمعارك في حي الشجاعية، إذ بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مشاهد من استهداف مقاتليها بالاشتراك مع كتائب القسام، جنودا إسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد أثناء محاولتهم التوغل في الحي.

كما أعلنت سرايا القدس قصفها بصواريخ 107 مقرات للقيادة والسيطرة تابعة للجيش الإسرائيلي في محور نتساريم.

وأعلنت سرايا القدس قصف مفلاسيم ونيرعام في غلاف غزة برشقة صاروخية. من جهة أخرى، بثت السرايا صورا لقصفها مدن عسقلان وسديروت وأسدود في غلاف غزة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط احتياط برتبة رائد متأثرا بجروح أصيب بها إثر سقوط مسيّرة شمال الجولان قبل نحو أسبوعين.

كما أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 32 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والجبهة الشمالية مع لبنان.