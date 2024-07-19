قتيل في انفجار بتل أبيب وشكوك بهجوم طائرة مسيرة

قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق مما إذا كان انفجار وقع في وسط تل أبيب في الساعات الأولى من اليوم الجمعة ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجار ضخم في شارع بن يهودا في تل أبيب وسط إسرائيل.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على جثة شخص عليها آثار شظايا جراء الانفجار، وأكد الإسعاف إصابة 3 أشخاص في الحادث.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن قوات كبيرة من شرطة منطقة تل أبيب وصلت إلى المكان وقامت بالتعامل مع الحادث.

وأعلنت الشرطة إغلاق منطقة الانفجار، وأكدت أن قواتها تعمل على البحث والتفتيش عن بقايا الشظايا لمعرفة سبب الانفجار في ظل تقارير ترجح احتمال استهداف طائرة مسيرة للموقع.

وفيما أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عدم رصد أي اختراق جوي للمنطقة ولذلك لم تطلق صفارات الإنذار، قالت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الانفجار كان بسبب طائرة مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية.

lمن جانبه، قال قائد منطقة تل أبيب إن الحادث ناجم عن انفجار جسم جوي مشبوه في الجو وسقوط شظاياه على مبان في وسط تل أبيب.