قتيل في انفجار بتل أبيب بهجوم طائرة مسيرة

قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة انفجرت في تل أبيب اليوم الجمعة وتسببت في سقوط قتيل وجرحى.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجار ضخم في شارع بن يهودا في تل أبيب وسط إسرائيل.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على جثة شخص عليها آثار شظايا جراء الانفجار، وأكد الإسعاف إصابة 3 أشخاص في الحادث.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن قوات كبيرة من شرطة منطقة تل أبيب وصلت إلى المكان وقامت بالتعامل مع الحادث.

وأعلنت الشرطة إغلاق منطقة الانفجار، وأكدت أن قواتها تعمل على البحث والتفتيش عن بقايا الشظايا لمعرفة سبب الانفجار، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي أن الحادث ناجم عن انفجار طائرة مسيرة.

وجاء إعلان الجيش بعد تأكيد الجبهة الداخلية الإسرائيلية في وقت سابق عدم رصد أي اختراق جوي للمنطقة، ولذلك لم تطلق صفارات الإنذار.

من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع عبر حسابه في منصة "إكس" إن الجماعة ستكشف في وقت لاحق تفاصيل العملية العسكرية التي استهدفت تل أبيب.