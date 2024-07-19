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عاجل | نيويورك تايمز عن مقرب من بايدن: لن يكون من المفاجئ إعلان بايدن قريبا تأييده لكامالا هاريس مرشحة بديلة له

19/7/2024-|آخر تحديث: 19/7/202412:55 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة