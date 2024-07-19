شاهد.. لحظة انفجار مسيّرة الحوثيين في وسط تل أبيب

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام إسرائيلية استهداف تل أبيب بطائرة مسيّرة أعلنت جماعة الحوثي في اليمن عن إطلاقها في ما وصفتها بـ"العملية النوعية" التي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

ويظهر في المقطع الذي بثته القناة الـ13 الإسرائيلية جسما طائرا يصل من اتجاه البحر بعد منتصف الليل ويعبر الساحل وخلال ثوان معدودة ينفجر بقوة في وسط تل أبيب.

وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا لمعرفة سبب عدم اعتراض المسيّرة التي أطلقها الحوثيون باتجاه تل أبيب، وسط تضارب في البيانات العسكرية واتهامات من المعارضة لحكومة بنيامين نتنياهو بالفشل في حماية إسرائيل.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الحوثيون استهداف تل أبيب منذ بدء عملياتهم أواخر العام الماضي دعما لغزة.