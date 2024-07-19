ترامب يتحدث عن تفاصيل محاولة اغتياله وينثر وعوده على الأميركيين

تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأن يكون رئيسا لكل الأميركيين، وتطرق في خطاب أمام المؤتمر العام للحزب الجمهوري في مدينة ميلواكي إلى تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها السبت الماضي.

وهذه أبرز تصريحات ترامب في المؤتمر:

أقف أمامكم وأنا أحمل رسالة ثقة وقوة وأمل، وبعد 4 أشهر سنبدأ معا 4 سنوات عظيمة.

سأكون رئيسا لكل الأميركيين وليس لنصفهم، وأقبل بفخر ترشيحكم لي لخوض انتخابات الرئاسة.

أقدّر دعمكم لي بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرضت لها السبت الماضي.

أشعر بالألم عند الحديث عن واقعة الاغتيال.

أقف على المنصة اليوم بفضل الله بعد محاولة الاغتيال.

الشيء المذهل هو أنه قبل الطلقة لو لم أقم بتحريك رأسي في اللحظة الأخيرة لكانت رصاصة القاتل قد أصابت هدفها ولما كنت هنا الليلة.

أدعو الأميركيين إلى عدم شيطنة الخلافات السياسية.

أتعهد بإنهاء بناء الجدار على حدود المكسيك.

سأوسع عمليات التنقيب عن النفط وسأغلق الحدود أمام المهاجرين غير النظاميين في اليوم الأول لرئاستي.

إذا وصل أي مهاجر في عهدي بشكل غير قانوني فسيتم اعتقاله مباشرة وترحيله.

المهاجرون يتدفقون بأعداد لا مثيل لها، وهذا اجتياح لبلادنا.

لا أمل أو حلم لأميركا يمكن أن ينجح إلا إذا أوقفنا غزو الهجرة غير النظامية.

لن أترك المهاجرين غير النظاميين القتلة والمجرمين يدخلون الولايات المتحدة.