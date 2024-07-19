اعتذر رئيس شركة كراود سترايك الأميركية للأمن السيبراني عن الخلل التقني الذي عطّل مطارات ومستشفيات ووسائل إعلام وبنوكا في أنحاء العالم اليوم الجمعة، بعدما تبين أنه يرجع إلى ثغرة في تحديث إحدى برمجيات الشركة لمستخدمي نظام ويندوز.

وكتب رئيس الشركة جورج كورتز على منصتي إكس ولينكد إن "كراود سترايك تعمل بشكل نشط مع العملاء المتضررين من ثغرة اكتشفت في تحديث واحد للمحتوى لمستخدمي ويندوز".

وأضاف أنه "ليس حادثا أمنيا أو هجوما سيبرانيا"، مؤكدا أنه "تم تحديد المشكلة وعزلها ونشر تصحيح".

وفي تصريحات أخرى أدلى بها لشبكة "إن بي سي" الأميركية، قال كورتز إن الشركة "تأسف بشدة للآثار التي سببتها للعملاء".

كيف تعطلت أنظمة الكمبيوتر جراء الخلل التقني حول العالم؟ pic.twitter.com/UUlugPL7Gg — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 19, 2024

كيف وقعت المشكلة؟

وذكر كورتز أن "تفاعلا سلبيا" وقع بين التحديث المذكور وبين نظام التشغيل ويندوز من شركة مايكروسوفت، وهو ما أدى لتعطل حواسب في أنحاء العالم.

وأوضح أن تصحيح المشكلة في بعض الأنظمة قد يستغرق بعض الوقت، وأنها لن تعود إلى العمل تلقائيا.

من جانبها، نشرت شركة مايكروسوفت على موقعها أنه "تم تصحيح السبب الأساسي للمشكلة واستعاد العديد من تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365 وظائفها الكاملة".

وأضافت الشركة الأميركية العملاقة "نراقب ذلك عن كثب للتأكد من أننا نمضي نحو التعافي الكامل".

أعطال واسعة

وأدت المشكلة إلى تعطيل أنظمة صحية ورحلات طيران في أنحاء العالم، حيث تشكلت طوابير انتظار في مطارات عديدة، كما أبلغت مؤسسات وشركات وقنوات تلفزيونية عن أعطال أو اضطرابات.

وأكدت الإدارة الفدرالية للطيران في الولايات المتحدة أن شركات طيران أميركية كبرى أوقفت رحلاتها بسبب مشكلة تقنية.

وكذلك أعلنت الخطوط الجوية التركية أنها واجهت مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل الركاب، وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.

وقالت السلطات في إسبانيا إن جميع مطارات البلاد واجهت مشكلات تقنية.

وحدثت اضطرابات في أنشطة بورصة لندن، كما توقفت قناة سكاي نيوز البريطانية عن البث المباشر، وتعطلت أيضا وسائل إعلام وبنوك وشركات اتصالات في أستراليا.