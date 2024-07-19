رحب زعماء أوروبيون بانتخاب أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية مدتها 5 سنوات حيث تعهدت بإنشاء "اتحاد دفاعي" على مستوى القارة، وتعزيز النشاط الصناعي.

وفي الاقتراع السري الذي أجري أمس الخميس، حصلت الوزيرة الألمانية السابقة -وهي أم لـ7 أبناء وتبلغ من العمر 65 عاما- على أصوات 401 نائب من أصل 720 نائبا في البرلمان الأوروبي.

وفي خطابها أمام البرلمان في ستراسبورغ، دعت الزعيمة المحافظة إلى "أوروبا قوية" في مرحلة تتسم "بقلق وعدم يقين كبيرين"، وإلى الدفاع عن الديمقراطية ضد "التلاعب بالمعلومات والتدخل الأجنبي".

وقالت فون دير لاين "إنها لحظة مؤثرة جدا. تقدير العمل الصعب الذي تم إنجازه. لم ندخر أي جهد في مواجهة أقوى اضطرابات شهدها الاتحاد الأوروبي في تاريخه".

وضمن تعهداتها، وعدت المسؤولة الأوروبية بتعزيز وكالة "فرونتيكس" المكلفة بتأمين حدود الاتحاد الأوروبي وزيادة عدد حراس الحدود وخفر السواحل 3 أضعاف.

وتدافع فون دير لاين منذ فترة طويلة عن "مفوضية جيوسياسية" لضمان الاستقرار الأوروبي إزاء مختلف التوترات، من الحربين في أوكرانيا وغزة إلى الخلافات التجارية مع الصين وعودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض.

ورحب المستشار الألماني أولاف شولتس بإعادة انتخابها مؤكدا أن ذلك يظهر "قدرتنا على العمل في الاتحاد الأوروبي".

كما قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التهنئة لفون دير لاين، وقال على منصة إكس "من أجل أوروبا أكثر سيادة، وأكثر ازدهارا وتنافسية، وأكثر ديمقراطية، تهانينا عزيزتي أورسولا فون دير لاين".