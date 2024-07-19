"أسبوع والقرار بيد المرشد".. بلينكن يتحدث عن موعد إنتاج إيران للقنبلة النووية

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -الجمعة- أن إيران قادرة على إنتاج مواد انشطارية بهدف صنع قنبلة نووية "خلال أسبوع أو اثنين".

وقال بلينكن خلال منتدى في كولورادو (غرب) إن "الوضع الراهن ليس جيدا. إيران، بسبب انتهاء الاتفاق النووي، بدل أن تكون على بعد عام واحد على الأقل من القدرة على إنتاج مواد انشطارية لصنع قنبلة نووية، هي الآن على الأرجح على بعد أسبوع أو اثنين من القدرة على القيام بذلك".

وأوضح أن طهران "لم تطور سلاحا إلى الآن، لكننا نراقب هذا الأمر عن كثب طبعا".

وكرر بلينكن أن "أسبوعًا أو أسبوعين" هو الوقت المقدّر لإيران لتتمكن من إنتاج هذه المواد الانشطارية بهدف صنع قنبلة نووية.

وقال "ما رأيناه الأسابيع والأشهر الأخيرة أن إيران تمضي قدمًا في هذا البرنامج" النووي، مكررًا هدف الولايات المتحدة المتمثل في عدم امتلاك طهران لسلاح نووي أبدًا، و"تفضيل المسار الدبلوماسي" لتحقيق ذلك.

وفي هذا الصدد، انتقد بلينكن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لانسحابها أحاديا عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.

وقد أتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية، لكن واشنطن أعادت بعد ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران.

وردا على سؤال عما تتوقعه الولايات المتحدة من الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، قال بلينكن "الحقيقة هي أن المرشد الأعلى يواصل اتخاذ كل القرارات، وبالتالي ليست لدينا توقعات كبيرة، لكننا سنرى ماذا سيفعل هو وفريقه بمجرد توليهم مهامهم".

المفاعلات النووية الإيرانية

ويشار إلى أن إيران تمتلك العديد من المنشآت النووية من أبرزها:

مفاعل بوشهر

وهو محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، بدأ معها برنامج إيران النووي عام 1974 بمساعدة ألمانية، لكن بعد الثورة عام 1979 تم إلغاء المشروع، ولم يعد العمل به إلا عام 1992 حين وقّعت طهران اتفاقا مع روسيا لمعاودة العمل في محطة بوشهر، حيث يوجد مفاعلان للمياه.

مفاعل أصفهان

شيدت إيران معملا في أصفهان لتحويل اليورانيوم إلى 3 أشكال: غاز سادس فلوريد اليورانيوم المستخدم في أنشطة تخصيب اليورانيوم الجارية بمفاعل نطنز، وأكسيد اليورانيوم الذي يستخدم في معامل الوقود، ولكن ليس من النوع الذي تستخدمه إيران، والمعدن الذي يستخدم غالبا في أساس المتفجرات النووية.

مفاعل نطنز

أقامت إيران منشأة لتغذية اليورانيوم باستخدام طريقة الطرد المركزي وطريقة الفصل الليزري بموقع نطنز على بُعد 260 كيلومترا جنوب طهران. وقد جاء في تقرير مسرب للوكالة الدولية عام 2003، أنه عثر على يورانيوم من الدرجة المطلوبة للأسلحة في عينات أخذت من الموقع، مع أن إيران ألقت باللوم على مواد مستوردة ملوثة، وأكد تقرير مستقل فيما بعد ما قالته طهران.

مفاعل أراك

باشرت إيران منذ عام 1996 بناء منشأة لإنتاج الماء الثقيل في مدينة أراك (وسط البلاد) وقد أعلنت رسميا بدء إنتاجه في 28 أغسطس/آب 2006.

وقالت إيران إن المصنع سينتج 17 طنا سنويا من الماء الثقيل بدرجة نقاء 15% و80 طنا بدرجة نقاء تقترب من 80%. وبهذا تكون إيران -حسب آراء خبراء نوويين- قد حققت إنجازا في سبيل تحقيق الاستقلالية بدورة الوقود النووي، إذ يمكن للوقود الناتج من مفاعل الماء الثقيل إنتاج 10 كيلوغرامات من البلوتونيوم سنويا، وهو ما يكفي لصنع قنبلتين نوويتين على الأقل.

مفاعل فوردو

تستخدم إيران منشأة فوردو -المقامة في مكان تحت الأرض بمنطقة جبلية حصينة جنوب العاصمة طهران، والتي اعترفت بوجودها للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر/أيلول 2009 بعدما اكتشفتها أجهزة مخابرات غربية- لتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء انشطارية نسبتها 20%، ليكون وقودا لمفاعل أبحاث طبي في طهران ينتج النظائر المشعة لعلاج مرضى السرطان.

مراكز تخدم الصناعة النووية

طبقا لقرار أصدره مجلس الأمن الدولي برقم 1737 عام 2006 بشأن البرنامج النووي الإيراني، فإن المؤسسات الإيرانية المشتركة بالأنشطة النووية أو أنشطة القذائف الباليستية تتبع في كثير منها الحرس الثوري ووزارة الدفاع، ومن أبرز هذه المؤسسات: