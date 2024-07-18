54 شهيدا بأنحاء قطاع غزة وقصف إسرائيلي عنيف على رفح

أفادت وزارة الصحة في غزة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم الخميس 3 مجازر أسفرت عن 54 شهيدا و95 مصابا.

وأضافت أن إجمالي الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة وصل إلى 38 ألفا و848 شهيدا، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين 89 ألفا و459 مصابا.

يأتي ذلك في حين تواصل القصف الإسرائيلي على أحياء سكنية عدة بمناطق مختلفة من القطاع.

كما أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 32 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والجبهة الشمالية مع لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة بانتشال جثامين 4 شهداء وعدد من المصابين في قصف نفذته طائرة مسيرة على تجمع مواطنين في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في منطقة البركة بدير البلح وسط القطاع.

وشهدت مدينة رفح جنوبي القطاع، لا سيما مناطقها الغربية، القصف الأعنف منذ أيام، إذ استهدفت الطائرات والمدافع الإسرائيلية حيي السلطان والسعودي على وجه التحديد.

كما أفاد مراسل الجزيرة بوصول جثامين 3 شهداء ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.