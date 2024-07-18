روسيا تعلن إسقاط 43 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الخميس- أنها أسقطت 33 مسيرة أوكرانية أثناء الليل فوق شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى 10 مسيرات بحرية كانت متجهة نحو شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014.

وفي بيان على تليغرام، قالت الوزارة "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 33 طائرة مسيّرة فوق (أراضي) جمهورية القرم" مضيفة أن منظومات الأسلحة في البحر الأسود دمرت 10 مسيّرات بحرية كانت متجهة نحو شبه الجزيرة.

وفي وقت سابق اليوم، قال حاكم سيفاستوبول (ميخائيل رازفوجاييف) إن الأصوات التي سُمعت في مدينة القرم تتعلق برد الجيش الروسي "على محاولة هجوم بطائرة بدون طيار".

كما أفادت الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت مسيرتين خلال الليل في منطقة بريانسك غرب البلاد. وأوضح الحاكم المحلي ألكسندر بوغوماز على تليغرام أنه "لم تقع إصابات أو أضرار".

وسبق أن أعلنت الوزارة، أمس، إسقاط 13 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة في أجواء مقاطعات روستوف وبيلغورود وكورسك وفورونيغ وشبه جزيرة القرم.

وفي السياق نفسه، قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، أمس، إن زوجين شابين قُتلا في هجوم بطائرة أوكرانية بدون طيار أثناء سفرهما في سيارة مدنية بالقرب من مدينة بيلغورود الحدودية.

واتهمت الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بمهاجمة المناطق الحدودية الروسية الآهلة بالسكان بشكل شبه يومي بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف "إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين".

وقد صعدت أوكرانيا من هجماتها على الأراضي الروسية هذا العام، مستهدفة بشكل رئيسي منشآت الطاقة والبلدات والقرى الواقعة على الحدود مع روسيا وفي شبه جزيرة القرم.

وأواخر الشهر الماضي، اتهمت روسيا أوكرانيا بتنفيذ هجوم في شبه جزيرة القرم باستخدام صواريخ أميركية، مما أدى لمقتل 4 أشخاص على الأقل بينهم طفلان، وإصابة أكثر من 150 شخصا، وفق السلطات المحلية التي عيّنتها موسكو.