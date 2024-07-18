هنية يتحدث للجزيرة نت حول خصوم حماس وقدراتها والصفقة والطوفان

في حديث للجزيرة نت، تناول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقدرات المقاومة وخصومها، وتداعيات طوفان الأقصى على القضية الفلسطينية.

وقد أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تتقدم بسبب إسرائيل.

وأوضح أن حماس قبلت بنود وقف إطلاق النار بناءً على طلب الدول الصديقة، وقيل لها إن إسرائيل قبلت هذه البنود أيضًا، لكن نتنياهو تراجع عن الاتفاق بدون تقديم أسباب، بل زاد من هجماته وواصل المجازر، مشيرا إلى أحداث مجزرة خان يونس.

واعتبر أن نتنياهو يماطل في مفاوضات وقف إطلاق النار التي تجري بوساطة من مصر وقطر وأميركا، وأن هدفه هو استمرار الحرب إلى وقت الانتخابات الأميركية لأنه يراهن على فوز ترامب.

وعاد إسماعيل هنية للتأكيد على أن السابع من أكتوبر/تشرين الأول هو بداية جديدة لتاريخ فلسطين، قائلا إنه "نصر كبير لنا وهزيمة عظيمة لإسرائيل، فلقد أظهرنا للعالم أن إسرائيل يمكن هزيمتها".

واعتبر هنية أن العالم بدأ كله يتحدث عن فلسطين، وأن الملايين اليوم يدعمونها.

وعن الوضع الإنساني في غزة، أفاد هنية بأن المجازر مستمرة بلا رحمة، وإسرائيل تقصف أماكن وجود المدنيين العزل بشكل وحشي، مذكرا بما حدث في خان يونس.

وحتى الحين أدى العدوان على غزة إلى استشهاد نحو 39 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس أن الناس في غزة يعانون من الجوع، "فلم تصل أي مواد غذائية لشمال غزة منذ شهور، والناس يسقطون في الشوارع من الجوع، وللأسف الأزمة الإنسانية منسية ولا أحد يذكرها".

معركة الحرية

وبخصوص عدد الشهداء الذين سقطوا في الحرب قال هنية في الحوار ذاته إن حماس كانت دائمًا تقدم الشهداء، وإسرائيل كانت تقوم بالمجازر دائمًا.

وأضاف "قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول فقدنا آلاف الشهداء"، متسائلا "ماذا حصل في ذلك الوقت؟ هل سمع العالم صوتنا؟ هل استجابوا؟ إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية حتى الآن. هل هذا بسبب حماس؟"

وأضاف أن من ينتقدون عمليات حماس هم من ينتقدونها في جميع الأحوال.

ويشير هنية بإصرار إلى أن الحركة تخوض معركة من أجل الحرية وتضحي بأرواح أبنائها لتحرير الأراضي المحتلة،

وقال إن هناك من لا يفعل شيئًا لإنهاء هذا الاحتلال سوى الانتقاد. وأضاف أن المقاومة لا تزال قوية، وتدافع بشجاعة، ولديها القوة العسكرية للصمود لفترة طويلة.

وختم هنية بالقول "نحن نثق بالله وسنحقق النصر بإذنه. نحن مستعدون للتضحية بأرواحنا في هذا السبيل".