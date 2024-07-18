قتيل و6 جرحى في اقتحام سيارة لمدخل مقهى في باريس

قتل شخص وأصيب 6 آخرون ، 3 منهم في حالة حرجة، في اقتحام سيارة لمدخل مقهى شرق باريس مساء الأربعاء، في حين لاذ قائد السيارة بالفرار.

وقالت مصادر في الشرطة الفرنسية إنه يتم التعامل مع ما حصل على أنه حادث سير في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن راكبا بالسيارة ثبت تعاطيه الكحول والمخدرات، ولم يصب في الحادث.

وتشهد فرنسا حالة تأهب أمني قصوى قبيل دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس بدءا من 26 يوليو/تموز الجاري.