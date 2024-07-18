فرنسا.. إصابة شرطي بهجوم بسكين قبل أيام من الأولمبياد

أصيب شرطي بجروح مساء اليوم الخميس في قلب باريس بعدما هاجمه رجل بسكين ثم أصيب لاحقا بجروح بالغة برصاص أطلقه عليه شرطي آخر، حسب ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مصدر آخر في الشرطة إن المهاجم كان قد أبعد من متجر فاخر يقع في الجوار، و"لدى مشاهدته الشرطة، لاذ الرجل بالفرار حاملا سكينا في يده، قبل أن يصيب شرطيا في أذنه بعد مواجهة بينهما".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الفرنسي إصابة شرطي في هجوم بسكين في محيط جادة الشانزليزيه الواقعة في قلب العاصمة الفرنسية باريس والتي تشهد حركة تجارية وسياحية كبرى.

وقد أعلن قائد الشرطة لوران نونيز أنه "لا دافع إرهابيا حتى الآن" وراء الهجوم، وأنه "لا صلة له بالألعاب الأولمبية" التي تفتتح في العاصمة الفرنسية بعد أسبوع.

وأضاف المسؤول أن المهاجم "أجنبي عمره 27 عاما في وضع غير قانوني وليس معروفا لدى أجهزة الاستخبارات"، موضحا أن "جروحه خطيرة" وقد أصيب أيضا بـ"سكتة قلبية".

وفي حادثة أخرى أمس الأربعاء، قتل شخص وأصيب 6 آخرون، 3 منهم في حالة حرجة، في اقتحام سيارة لمدخل مقهى شرق باريس، وقد لاذ قائد السيارة بالفرار.

وتشهد فرنسا حالة تأهب أمني قصوى قبيل دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس بدءا من 26 يوليو/تموز الجاري.