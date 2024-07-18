إسرائيل تغتال قياديا بالجماعة الإسلامية بالبقاع الغربي في لبنان

أكد مراسل الجزيرة اغتيال أحد أعضاء الجماعة الإسلامية اليوم الخميس في قصف شنته مسيّرة إسرائيلية على سيارة في البقاع شرقي لبنان، في ظل سلسلة من الاغتيالات نفذها الاحتلال بحق قيادي الجماعة في لبنان بالأشهر الماضية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل القيادي في الجماعة الإسلامية محمد حامد جبارة جراء غارة على منطقة بلدة غزة في البقاع الغربي.

وأوضحت الوكالة أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ سيارته على طريق بلدة غزة في البقاع الغربي، ما أدى إلى تمزيق هيكلها ومقتل جبارة.

والشهر الماضي، اغتالت إسرائيل قياديا آخر في الجماعة الإسلامية باستهداف سيارته في بلدة الخيارة بالبقاع الغربي شرقي لبنان، كما أعلنت الجماعة اغتيال إسرائيل لاثنين آخرين من قادتها في أبريل/نيسان الماضي في البقاع الغربي أيضا.

مسيرة استهدفت سيارة على طريق عام غزة في البقاع الغربيّ pic.twitter.com/UobbPnDINn — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) July 18, 2024

قصف متبادل

وكانت المقاتلات والمسيّرات الإسرائيلية شنت الليلة الماضية غارات على بلدتي الطيبة وعيترون جنوبي لبنان، كما تعرض محيط بلدات حدودية عدة لقصف مدفعي إسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق 80 صاروخا باتجاه مناطق مأهولة في الشمال خلال يوم أمس.

وأضاف الجيش الاسرائيلي أنه قصف بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة في جنوب لبنان.

من ناحيته، أعلن حزب الله أن مقاتليه قصفوا بعشرات صواريخ الكاتيوشا مستوطنتي ساعر وغشر هازيف في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

كما أعلن الحزب أنه قصف 7 مستوطنات من بينها كابري وكريات شمونة وميرون ومقرّ قيادة كتيبة السهل في بيت هيلل، وذلك ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين في جنوب لبنان.

وإسنادا لقطاع غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول قصفا يوميا في المنطقة الحدودية من الجانبين، خلّف مئات بين قتيل وجريح.