إصابة 3 مستوطنين بتفجير عبوة ناسفة شمال الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بإصابة ثلاثة إسرائيليين في استهداف سيارة قرب مستوطنة حرميش بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عبوة ناسفة جرى تفعيلها عن بعد عقب وصول سيارة تقل 4 إسرائيليين إلى مزرعة قرب مستوطنة حرميش.

وذكر مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بالاستنفار في المنطقة ودفع بتعزيزات كبيرة إليها كما فتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

إصابة عدد من المستوطنين في تفجير استهدف سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة حرميش شمالي الضفة الغربية.. مراسل #الجزيرة محمد خيري يرصد آخر التطورات بشأن هذه الحادثة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/qNblOBd18Q — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 18, 2024

حالة من التصعيد

وأشار إلى أن هذه المنطقة لطالما شهدت حالة من التصعيد بين جيش الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين حيث قتل فيها العام الماضي مستوطن إسرائيلي بعد استهدافه من قبل مقاومين.

وأضاف أن جيش الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليون وسعوا أنشطتهم واعتداءاتهم على ممتلكات الفلسطينيين في ذات المنطقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين إسرائيليين صعّدوا بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعتداءاتهم في أنحاء الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد 574 فلسطينيا وإصابة نحو 5350 وفق وزارة الصحة الفلسطينية.