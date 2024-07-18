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إصابة 3 مستوطنين بتفجير عبوة ناسفة شمال الضفة الغربية

ارتفاع عدد المصابين بعد استهداف سيارة قرب مستوطنة حرميش بالضفة إلى 3 إسرائيليين
صور تظهر مكان تفجير العبوة الناسفة في مزرعة قرب مستوطنة حرميش (الجزيرة)
18/7/2024-|آخر تحديث: 18/7/202406:30 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بإصابة ثلاثة إسرائيليين في استهداف سيارة قرب مستوطنة حرميش بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عبوة ناسفة جرى تفعيلها عن بعد عقب وصول سيارة تقل 4 إسرائيليين إلى مزرعة قرب مستوطنة حرميش.

وذكر مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بالاستنفار في المنطقة ودفع بتعزيزات كبيرة إليها كما فتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

حالة من التصعيد

وأشار إلى أن هذه المنطقة لطالما شهدت حالة من التصعيد بين جيش الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين حيث قتل فيها العام الماضي مستوطن إسرائيلي بعد استهدافه من قبل مقاومين.

وأضاف أن جيش الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليون وسعوا أنشطتهم واعتداءاتهم على ممتلكات الفلسطينيين في ذات المنطقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين إسرائيليين صعّدوا بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعتداءاتهم في أنحاء الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد 574 فلسطينيا وإصابة نحو 5350 وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة