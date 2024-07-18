شاهد.. نازحون من ولاية سنار: نقدر مبادرات الخير ونعاني من هطول الأمطار
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18/7/2024
عبَّر عدد من نازحي مدينة الدندر في ولاية سنار جنوب شرق السودان عن تقديرهم وشكرهم للمبادرات الإنسانية التي تقوم بها مجموعة من الخيرين السودانيين ورجال الأعمال الوطنيين بولاية القضارف التي استقبلتهم، مشيرين إلى أنها تُلبي جزءًا من احتياجاتهم اليومية خلال فترة نزوحهم للولاية.
وجددت الأسر النازحة مطالبها بضرورة توفير كل ضروريات الحياة من مواد غذائية ومستلزمات خاصة في ظل هطول الأمطار وانتشار البعوض.
جاء ذلك خلال تسلُّم تلك الأسر حصة عينية من المواد الإغاثية المقدمة ضمن مبادرة (ديل أهلي) التي يقودها رجل الأعمال المهندس يوسف أحمد يوسف والتي أعلنت عن توزيع 300 سلة غذائية جديدة في كل من الفاو والحواتة والقضارف استهدف بها النازحين من سنجة وجبل مويا والدندر وود العيس وبقية ولاية سنار.
المصدر : الجزيرة