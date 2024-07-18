سرايا القدس تستهدف مستوطنتين وشهداء بقصف إسرائيلي وسط غزة

قصفت سرايا القدس اليوم الخميس مستوطنتي مفلسيم ونير عام في غلاف غزة برشقة صاروخية، في حين كثف جيش الاحتلال القصف وسط غزة معترفا بإصابة جندي في المعارك.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح جراء استهدافه بصاروخ "آر بي جي" في معارك رفح جنوبي قطاع غزة، قائلا إن قواته تواصل كذلك العمل في منطقة رفح ووسط القطاع.

كما قال إن مقاتلاته قصفت أمس الأربعاء ما ادعى أنها 25 هدفا تابعا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وأضاف جيش الاحتلال أن مقاتلاته قصفت أهدافا في شمال القطاع زعم أنه أُطلقت منها قذائف صاروخية نحو سديروت أول أمس الثلاثاء.

شهداء وسط القطاع

ومنذ ساعات الصباح الأولى، قصفت مدفعية وطائرات الاحتلال مناطق متعددة وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 14 شخصا استشهدوا إثر تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقال مراسل الجزيرة إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة في دير البلح وسط القطاع.

وأضاف أن شابين استشهدا وأصيب أكثر من 7 أشخاص وفُقد 4 أطفال بقصف منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أكد مراسل الجزيرة استشهاد 6 فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية على منزل في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

#شاهد | وصول شهداء وإصابات لمستشفى الأقصى، غالبيتهم من الأطفال جراء قصف منزل لعائلة "أبو ركاب" في بلدة الزاويدة وسط القطاع pic.twitter.com/rwiOHF6Ilu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 17, 2024

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن فلسطينيا استشهد وأصيب 15 آخرون جراء استهداف الاحتلال مسجد عبد الله عزام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت بأن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين أرضا زراعية في محيط مركز شرطة معسكرات الوسطى جنوب مخيم النصيرات، وأرضا زراعية شمال مدينة دير البلح.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أيضا مخيم جباليا شمال قطاع غزة وخان يونس جنوبه.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبلغت حصيلة الضحايا 38 ألفا و794 شهيدا، و89 ألفا و364 جريحا، فضلا عن أكثر من 10 آلاف مفقود، ودمار هائل في البنية التحتية وجرائم إبادة جماعية، حسب مؤسسات أممية.