تفاؤل أميركي وحديث عن "اختراق منتظر" بمفاوضات صفقة التبادل

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية اليوم الخميس إنه من المنتظر أن يقدم فريق التفاوض مقترحات جديدة لتحقيق اختراق في مفاوضات صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وسط تفاؤل أميركي بالتوصل لاتفاق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوسطاء أخبروا حماس بألا تتأثر بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن المفاوضات، معتبرين أن "بعضها لأغراض سياسية فقط"، لكنها أكدت أن "القرار بشأن المفاوضات يبقى بيده وهو متمسك بموقفه".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت عن رؤساء جهاز المخابرات (موساد) ديفيد برنيع وجهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار وأركان الجيش هرتسي هاليفي قولهم إن إسرائيل ستجد صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشروط نتنياهو الجديدة.

وقال نتنياهو في وقت سابق الخميس إن الضغط العسكري لا يعرقل صفقة التبادل بل يسهم في تقدمها. وخلال زيارة قام بها لرفح تفقد خلالها الجنود هناك، أكد نتنياهو أهمية السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا.

في هذه الأثناء، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير، أنه من المقرر أن يجري نتنياهو الليلة جلسة نقاش مع وزير الدفاع وفريق التفاوض بشأن صفقة التبادل.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن الهدف من النقاش هو تأكيد الموقف الإسرائيلي الرسمي والمحدَّث من المطالب الجديدة التي طرحها نتنياهو في خطاباته الأخيرة بشأن تنفيذ الاتفاق.

وأضاف المسؤول أنه في حال الموافقة رسميا على الموقف الإسرائيلي المحدَّث، فسيتم إرساله إلى الوسطاء.

يراكم الصعوبات

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن نتنياهو يراكم الصعوبات أمام إبرام صفقة. وقال المصدر إنه منذ نهاية الأسبوع الماضي لم يحدث أي تقدم في المفاوضات الخاصة بالصفقة ولم يتخذ أي قرار بشأن أي من المناقشات.

وبحسب المصدر، فإن نتنياهو يريد زيارة الولايات المتحدة وهو يمتلك جميع الأوراق في يده وأن يحافظ على زخم الزيارة.

وأضاف المصدر أن هناك احتمالات تتعلق بتأخير الصفقة، أولها أن نتنياهو يريد الاحتفاظ بخيار إجراء مناقشة بشأنها مع الرئيس الأميركي جو بايدن، والاحتمال الآخر هو أنه يريد الإعلان عنها عندما يكون في البيت الأبيض أو في الكونغرس.

هذا وعبرت وزارة الخارجية الأميركية عن تفاؤلها بالتوصل لاتفاق، وقالت "ما زلنا نعتقد أن التوصل لصفقة قابل للتحقيق ومتفائلون بشأن الاتجاه الذي تتقدم فيه الأمور".

وأضافت الوزارة أنها "تعمل على مدار الساعة للدفع نحو التوصل لوقف لإطلاق النار وهذا ما سيضع حدا لكل ما يجري" وأنها "تواصل الضغط على إسرائيل لإزالة العوائق وضمان سلامة الأنشطة الإنسانية وفتح مزيد من المعابر".

تصريحات سموتريتش

هذا، ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه يريد صفقة يستسلم فيها رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وليس إسرائيل.

وأضاف سموتريتش أن الطريق لإعادة الأسرى الإسرائيليين يمر من زيادة الضغط العسكري على غزة. كما اعتبر سموتريتش أنه في حال عدم بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، فستكون النتيجة عودة تعاظم حركة حماس.

في غضون ذلك، قال يتسحاك يوسيف الحاخام الأكبر السابق في إسرائيل إنه يتعين على الحكومة إتمام صفقة لتبادل الأسرى سريعًا بهدف إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة. وأضاف في كلمة له بمقر الرئاسة الإسرائيلية أنه لا يوجد خيار آخر غير إتمام الصفقة.

تواصل المظاهرات

وتتواصل لليوم الثاني على التوالي مسيرة نظمتها عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.

ويدعو المشاركون في المسيرة كذلك إلى تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر. وكانت المسيرة قد انطلقت أمس من كيبوتس بئيري.

كما تظاهر المئات في مدينة القدس المحتلة اليوم الخميس، متجهين إلى مقر إقامة نتنياهو، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.

وهتف المتظاهرون خلال المظاهرة "نتنياهو مسؤول عن إعادتهم أحياء"، في إشارة للأسرى الإسرائيليين بغزة.

ويلقي أهالي الأسرى وقطاع عريض من الشارع والمنظومة السياسية الإسرائيلية باللوم على نتنياهو في عدم التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى، عبر وضع مزيد من الشروط والعراقيل.

وعلى مدار أشهر، تحاول جهود وساطة تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل يضمن تبادلا للأسرى من الجانبين ووقفا لإطلاق النار، ويفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.