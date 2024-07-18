الحوثي: 3 غارات أميركية بريطانية على مطار الحديدة غرب اليمن

أعلنت جماعة الحوثي باليمن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 3 غارات على مطار الحديدة الدولي غرب البلاد.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين عبر تليغرام أن "طيران العدوان الأميركي البريطاني شن 3 غارات على مطار الحديدة الدولي".

ويقع مطار الحديدة جنوب المحافظة المطلة على الساحل الغربي لليمن، ويضم مدرجا طوله 3 كيلومترات، وقبل الحرب (بين الحكومة والحوثيين قبل 9 سنوات) كان يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليا بسبب تداعيات الصراع.

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.