الحوثي للاحتلال: مرور سفن إيلات مقابل مساعدات غزة

وجه عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله (الحوثيين) محمد علي الحوثي رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ليسمح الحوثيون مقابلها بوصول كميات مماثلة إلى ميناء إيلات.

وقال الحوثي في منشور على منصة إكس: "في ميناء أم الرشراش (إيلات) الفلسطيني المفلس والمحتل.. نقول للعدو إذا سمحتم بدخول مساعدات إلى غزة وعلى رأس الأولوية دخول المساعدات شمال غزة.. فبقدر سماحكم لدخول المساعدات سيسمح الجيش اليمني المجاهد بوصول كميات مماثلة إلى الميناء المحتل، والكرة في مرماكم، والبادئ أظلم".

في ميناء #ام_الرشراش الفلسطيني المفلس والمحتل

نقول للعدو

إذا سمحتم بدخول مساعدات إلى غزة وعلى راس الأولوية دخول المساعدات شمال #غزة

فبقدر سماحكم لدخول المساعدات سيسمح الجيش اليمني المجاهد بوصول كميات مماثلة إلى الميناء المحتل

والكرة في مرماكم

والبادئ أظلم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 17, 2024

وقبل يومين، أعلن الحوثيون استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في أم الرشراش (إيلات) على البحر الأحمر بمسيرات.

وكان موقع "وورلد كارغو" المعني بأخبار الشحن العالمي، نشر إعلان ميناء إيلات إفلاسه نتيجة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على سفن الاحتلال والمرتبطة به في البحر الأحمر.

وميناء إيلات هو بوابة إسرائيل إلى آسيا والشرق الأقصى، ويقع عند ملتقى صحراء النقب مع رأس خليج العقبة، وله أهمية اقتصادية وعسكرية، حيث يعد مشروعا إستراتيجيا لإسرائيل، وركيزة أساسية لاقتصاد المدينة ونموها.

وأعلن زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، عن استهداف 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إسنادا لغزة التي تواجه حربا إسرائيلية للشهر العاشر.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية وأخرى مرتبطة بها في البحر الأحمر.