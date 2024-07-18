الأردن: انفجارات الشمال ناتجة عن تجارب مسحية بالجانب الآخر للحدود

أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، أن الانفجارات التي سمعها المواطنون في شمال الأردن تعود إلى تجارب مسح على الجانب الآخر من الحدود.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أنباء عن سماعهم لأصوات انفجارات في شمال الأردن، والتي اهتزت على إثرها منازلهم بشكل واضح.

وقال الجيش الأردني في بيان على موقعه الإلكتروني إن "ما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول أصوات انفجارات على الحدود الشمالية يعود إلى تجارب مسح هندسي تجرى على الجانب الآخر من حدودنا الشمالية“.

ولم يتطرق الجيش في بيانه إلى الجهة المعنية، لكنه أكد أن المناطق الحدودية الأردنية لا تتأثر بأي خطر يمكن أن يهدد أمن وسلامة المواطنين الأردنيين.

وحثّ الجيش في ختام بيانه المواطنين على عدم تداول الشائعات التي من شأنها "إثارة القلق بين أفراد المجتمع، والتحقق من المعلومات من خلال مصادرها الرسمية".

وتشارك الأردن حدودها الشمالية مع سوريا بحدود برية يبلغ طولها 378 كيلومترا، بما في ذلك مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.