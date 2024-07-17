ميدفيديف: انضمام أوكرانيا للناتو يعني إعلان الحرب على روسيا

صرح الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف -اليوم الأربعاء- أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيكون بمثابة إعلان حرب على موسكو، مشيرا إلى أن على الحلف إظهار الحكمة لمنع دمار الكوكب.

وكان قادة الناتو قد أكدوا -في قمتهم الأسبوع الماضي- دعمهم لأوكرانيا في مسارها نحو التكامل الأوروبي الأطلسي، بما في ذلك عضوية الناتو، لكنهم لم يحددوا موعدا لانضمامها.

وأخبر ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وأحد الأصوات البارزة بين صقور الكرملين، صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" أن عضوية أوكرانيا في الناتو ستشكل تهديدا مباشرا لأمن بلاده.

وأضاف أن ذلك سيكون في جوهره بمثابة إعلان حرب، حيث إن تصرفات خصوم روسيا وتوسع الناتو يدفعان الحلف إلى نقطة اللاعودة.

روسيا أصبحت أقوى

وأكد ميدفيديف أن روسيا لم تهدد الناتو، ولكنها سترد على محاولات التوسع. وتابع بأنه كلما زادت هذه المحاولات كانت ردود روسيا أكثر قسوة، مشيرا إلى أن روسيا أصبحت أقوى بكثير مما كانت عليه قبل 20 عاما وأكثر استعدادا للصراع مع الغرب، معتمدة على الدبلوماسية بدلا من القوة العسكرية.

كما أشار المسؤول الروسي إلى أنه كان من الممكن "كسر عنق" النظام في كييف بالعقد الأول من القرن الـ21، ولكن مثل هذه الصراعات تتطلب تراكم القوة الاقتصادية والعسكرية.

وأضاف أن روسيا لا تزال تعتبر أن الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى هما المعيار الصحيح للسلوك في العالم الحديث، وذلك بالاعتماد على الجهود الدبلوماسية بدلاً من القوة العسكرية أو الرشوة المالية.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن بلاده "تدعم نظاما عالميا عادلا ومتعدد الأقطاب وتسترشد بروح ونص المعاهدات الدولية".

وكان ينظر إلى ميدفيديف -خلال رئاسته الفترة من 2008 إلى 2012- باعتباره مؤيدا للغرب، لكنه أعاد تقديم نفسه ضمن صقور الكرملين، محذرا الولايات المتحدة وحلفاءها من أن تسليحهم لكييف قد يؤدي إلى "كارثة نووية".

يُذكر أن حلف شمال الأطلسي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية كحصن دفاعي ضد الغزو السوفياتي لأوروبا الغربية، لكن الكرملين يعتبر ضم الحلف لدول أوروبا الشرقية عملا عدوانيا.