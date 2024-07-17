موسكو وكييف تتبادلان 190 أسير حرب وهجوم أوكراني على بيلغورود الروسية

أفرجت روسيا وأوكرانيا اليوم الأربعاء عن 190 أسير حرب في عملية تبادل جديدة، في حين أعلن حاكم بيلغورود الروسية مقتل شخصين في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن صفقة التبادل تضمنت الإفراج عن 95 أسير حرب روسيًّا مقابل 95 أسيرا أوكرانيا.

وأضافت أن الأسرى الروس المحررين تم نقلهم إلى موسكو بطائرة تابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية، وذلك لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في منشآت ومراكز تابعة لوزارة الدفاع.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو/حزيران أن 1348 جنديا روسيا هم أسرى في أوكرانيا وأن روسيا تحتجز 6465 أسير حرب أوكرانيًّا.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "95 أسير حرب أوكرانيا أعيدوا إلى وطنهم من روسيا".

وأكد زيلينسكي أن السجناء الأوكرانيين المفرج عنهم هم أفراد في القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني وقوات حرس الحدود.

وقد أُفرج عن آلاف من أسرى الحرب في أكثر من 50 عملية تبادل منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير 2022، وهي من المسائل القليلة التي تمكّن الطرفان من إبرام صفقات بشأنها منذ بداية الحرب.

هجمات أوكرانيا

وفي سياق متصل، قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية اليوم الأربعاء، إن زوجين في سن الشباب قتلا في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية بينما كانا يستقلان سيارة مدنية بالقرب من بلدة بيلغورود الحدودية بجنوب روسيا.

وأضاف غلادكوف، أن الجنود الأوكرانيين هاجموا خلال الساعات الـ24 الماضية مقاطعة بيلغورود عشرات المرات، مستخدمين طائرات مسيرة، ما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة في أجواء مقاطعات روستوف وبيلغورود وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم.

واتهمت الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بمهاجمة المناطق الحدودية الروسية الآهلة بالسكان بشكل شبه يومي بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف "إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن خطط الانضمام لتكتلات عسكرية غربية، فيما فرضت عواصم في مقدمتها واشنطن عقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.