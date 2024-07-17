نقل مراسل الجزيرة في الخرطوم عن اللجنة المركزية للاجئين السودانيين بإقليم أمهرة في إثيوبيا أن قوات مسلحة مجهولة هاجمت معسكر "كومر" للاجئين السودانيين، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقتلت 9 من قوات الشرطة.

وشهد المعسكر، الذي يقع في الإقليم المذكور، اشتباكات عنيفة بين قوات مسلحة مجهولة والشرطة الاتحادية الإثيوبية، مما أسفر عن مقتل 9 من أفراد الشرطة وإصابة 4 آخرين بجروح، واختطفت القوات المجهولة باقي أفراد الشرطة واقتادتهم إلى مكان مجهول.

ومنذ العاشر من يونيو/حزيران 2023، شهد معسكر كومر العديد من الحوادث والانتهاكات بحق اللاجئين، التي تم توثيقها من قِبل المجتمع الدولي وكافة المنظمات الإنسانية والهيئات الحقوقية.

وغالبا ما تتعرض مخيمات اللاجئين السودانيين لهجمات "قُطاع الطرق والمليشيات"، حيث تقاتل الحكومة الإثيوبية جماعة "فانو" المسلحة في إقليم أمهرة، دون توفير حماية لهم.

وبحسب اللجنة المركزية للاجئين السودانيين بإقليم أمهرة يعيش اللاجئون السودانيون في المخيم المذكور ظروفا سيئة، ويعانون من انعدام الحماية، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من قِبل المجتمع الدولي لإنقاذ حياتهم، كما يعانون من نقص حاد في الرعاية الصحية، ومن انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

وسبق أن ذكر خبير إثيوبي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة الإثيوبية تجاهلت منذ مدة طويلة سلامة اللاجئين، محذرا من التهديدات الخطيرة التي يواجهها اللاجئون من وجود جماعات أمهريّة مسلحة في المنطقة.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.