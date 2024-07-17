مصرع 25 شخصا في بيرو جراء سقوط حافلة من جبال الأنديز

أعلنت إدارة الصحة بإقليم أياكوتشو في بيرو أن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون إثر سقوط حافلة من أحد الطرق في منطقة مرتفعة بجبال الأنديز.

وذكر رئيس قسم حماية الطرق السريعة جوني رولاندو فالديراما لوكالة أنباء أندينا الحكومية أن الحافلة انحرفت عن طريق سريع في منطقة أياكوتشو فجر اليوم الأربعاء وانقلبت وسقطت من ارتفاع 200 متر تقريبا.

وأضاف أن الحادث وقع على طريق لوس ليبرتادوريس السريع في أياكوتشو بجنوب وسط جبال الأنديز، وأن جهود الإنقاذ مستمرة.

وأوضح ضابط شرطة كبير أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود 42 راكبا في الحافلة.

كما أشار الضابط إلى أن حوادث الحافلات شائعة في بيرو، حيث تسير العديد منها على طرق جبلية وعرة أو يقودها سائقون غير مدربين بشكل كاف.

وفي أبريل/نيسان الماضي لقي ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم عندما سقطت حافلة في نهر بمنطقة كاخاماركا شمالي بيرو، في حين توفي في سبتمبر/أيلول الماضي ما لا يقل عن 24 شخصا في حادث مشابه بمنطقة أنكو.