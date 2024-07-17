أخبار|بيرو

مصرع 25 شخصا في بيرو جراء سقوط حافلة من جبال الأنديز

الحافلة انحرفت وسقطت من ارتفاع 200 متر تقريبا (الفرنسية)
17/7/2024

أعلنت إدارة الصحة بإقليم أياكوتشو في بيرو أن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون إثر سقوط حافلة من أحد الطرق في منطقة مرتفعة بجبال الأنديز.

وذكر رئيس قسم حماية الطرق السريعة جوني رولاندو فالديراما لوكالة أنباء أندينا الحكومية أن الحافلة انحرفت عن طريق سريع في منطقة أياكوتشو فجر اليوم الأربعاء وانقلبت وسقطت من ارتفاع 200 متر تقريبا.

وأضاف أن الحادث وقع على طريق لوس ليبرتادوريس السريع في أياكوتشو بجنوب وسط جبال الأنديز، وأن جهود الإنقاذ مستمرة.

الحادث وقع على طريق لوس ليبرتادوريس السريع في أياكوتشو بجنوب وسط جبال الأنديز (الفرنسية)

وأوضح ضابط شرطة كبير أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود 42 راكبا في الحافلة.

كما أشار الضابط إلى أن حوادث الحافلات شائعة في بيرو، حيث تسير العديد منها على طرق جبلية وعرة أو يقودها سائقون غير مدربين بشكل كاف.

المعلومات الأولية تشير إلى وجود 42 راكبا في الحافلة (الفرنسية)

وفي أبريل/نيسان الماضي لقي ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم عندما سقطت حافلة في نهر بمنطقة كاخاماركا شمالي بيرو، في حين توفي في سبتمبر/أيلول الماضي ما لا يقل عن 24 شخصا في حادث مشابه بمنطقة أنكو.

المصدر : رويترز