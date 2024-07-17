لماذا يتمسك نتنياهو بالبقاء في محوري نتساريم وفيلادلفيا؟.. الدويري يجيب

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن سر تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببقاء قواته في محوري نتساريم وفيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة يعود لكون الرؤية الإسرائيلية رسمت لهما وظائف مستقبلية.

فمحور فيلادلفيا يفصل غزة بالمطلق عن بيئتها العربية، بينما محور نتساريم -يضيف الدويري- يفصل شمال قطاع غزة عن وسط وجنوب القطاع، ويتحكم في مجال عودة الغزيين إلى الشمال.

وأشار الدويري -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- إلى خلافات المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل بشأن التعامل مع غزة، وقال إن الموقف العسكري وخاصة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يرى أن أي تفكير مستقبلي لحكم غزة عسكريا يحتاج إلى ما لايقل عن 50 ألف جندي.

وحول حديث رئيس الأركان عن إمكانية إبقاء السيطرة الإسرائيلية على محوري نتساريم وفيلادلفيا بدون وجود عسكري فيها، ذكر الخبير العسكري والإستراتيجي أن هدفه هو إنشاء جدار فاصل فوق وتحت الأرض يكون مزودا بمعدات وبإمكانيات.

غير أن الدويري أوضح أن فصل غزة عن غلاف غزة بجدار مزود بمجسات وكاميرات ورشاشات أوتوماتيكية وغيرها من الوسائل قد فشل، وهذا ما يعني أن تطبيق نفس النظام سيفشل، خاصة أن جيش الاحتلال يعاني نقصا في المعدات وفي الأفراد.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أفادت بأن هناك خلافات واسعة بين نتنياهو وفريق التفاوض الإسرائيلي بشأن بقاء الجيش في محور فيلادلفيا الذي أعلن جيش الاحتلال في 29 مايو/أيار الماضي، "إتمام سيطرته" عليه، زاعما "اكتشاف أنفاق من غزة إلى أراضي سيناء" المصرية، وهو ما نفاه الجانب المصري.

ومن جهة أخرى، تطرق الخبير العسكري والإستراتيجي إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، وإلى القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية، على ضوء إعلان سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت -برشقة صاروخية- سديروت ومستوطنات غلاف غزة.

وقال إن قدرات كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وسرايا القدس غير معروفة لأي جهة بما في ذلك إسرائيل، مضيفا أن التقديرات حول صواريخ القسام متباينة، وهي في حدها الأدنى من 10 آلاف إلى 12 ألفا، وفي حدها الأعلى 30 ألف صاروخ.

وكشف أن تقارير من داخل إسرائيل تحدثت قبل أسبوعين على أن كتائب القسام لا تزال تمتلك صواريخ تعتبر بعيدة المدى تطال أواسط فلسطين المحتلة.