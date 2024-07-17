نصر الله يتوعد إسرائيل بهجمات أبعد إذا استمر عدوانها على المدنيين
17/7/2024
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن التمادي الإسرائيلي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى استهداف مستوطنات جديدة بالصواريخ، متوعدا الاحتلال بخسارة دباباته إذا جاء إلى لبنان.
وأوضح نصر الله في كلمة له اليوم الأربعاء أن ما قامت به المقاومة في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول هو حق كامل لها، مؤكدا أن فتح "جبهة الإسناد" اللبنانية ضمن معركة طوفان الأقصى نصرة للشعب الفلسطيني.
وقال الأمين العام لحزب الله:
- لأول مرة تبدو إسرائيل عاجزة بعد 10 أشهر من القتال.
- إسرائيل عاجزة عن تحقيق أهدافها، وتغطي فشلها بارتكاب المجازر وقتل المدنيين.
- استطاع اليمن أن يمنع إبحار السفن وفرض حصار.
- الجيش الإسرائيلي اعترف بأنه كما يعاني من نقص في المقاتلين يعاني من نقص الدبابات أيضا.
- جبهة إسنادنا ستستمر ما دام العدوان مستمرا على غزة.
- أميركا تتحمل المسؤولية الكاملة عن المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بسبب تزويده بالأسلحة.
- كل ما يشاع عن اتفاق يتعلق بالحدود الجنوبية للبنان غير صحيح.
- مستقبل الوضع في الجنوب سيتقرر على ضوء نتائج هذه المعركة التي ستنتصر فيها جبهات المقاومة.
المصدر : الجزيرة