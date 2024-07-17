نصر الله يتوعد إسرائيل بهجمات أبعد إذا استمر عدوانها على المدنيين

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن التمادي الإسرائيلي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى استهداف مستوطنات جديدة بالصواريخ، متوعدا الاحتلال بخسارة دباباته إذا جاء إلى لبنان.

وأوضح نصر الله في كلمة له اليوم الأربعاء أن ما قامت به المقاومة في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول هو حق كامل لها، مؤكدا أن فتح "جبهة الإسناد" اللبنانية ضمن معركة طوفان الأقصى نصرة للشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام لحزب الله: