شاهد.. كمائن القسام تلاحق قوات الاحتلال في حي تل الهوى

عرضت قناة الجزيرة مشاهد حصلت عليها لعدة أكمنة نصبتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

ويظهر الفيديو عناصر القسام وهم يقومون برصد ومتابعة قوات الاحتلال، قبل نصب 4 أكمنة ليلية لهم، بتاريخ الثامن من يوليو/تموز الجاري.

وخلال الفيديو قام عناصر القسام بتفجير آليات إسرائيلية بواسطة العبوات الناسفة أو عن طريق قاذف "الياسين 105".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت كتائب القسام استهداف مقاتليها لدبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

من جهتها، قالت سرايا القدس -الجناج العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

كما بثت سرايا القدس مشاهد لقنص أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال محاولته التوغل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

عمليات الاحتلال

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات الفرقة 162 تواصل عملياتها في منطقة رفح، وقصفت خلية مسلحين ومنصة لإطلاق الصواريخ. وأضاف أن قوات من اللواءين الثالث والثامن تواصل عملياتها في وسط قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال أن مقاتلاته قصفت خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 25 هدفًا تابعًا لحركة حماس في قطاع غزة، على حد قوله.

كما هاجمت قوات الاحتلال أهدافا في شمال القطاع قال إنها أُطلقت منها قذائف صاروخية نحو سديروت أمس الثلاثاء.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

ويواصل جيش الاحتلال هذه الحرب متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.