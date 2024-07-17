الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا بالقدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا فلسطينيا يتكون من 3 طبقات في حي واد الجوز، بمدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان للجزيرة نت إن مركبات تابعة لشرطة الاحتلال ترافقها آليات هدم اقتحمت حي واد الجوز، وهدمت منزلا لمواطن من عائلة جابر تسكنه 3 عائلات.

والأحد الماضي، فصلت طواقم بلدية الاحتلال التيار الكهربائي عن المنزل، وذلك بعد رفض السكان تنفيذ أمر هدمه.

وقال شادي نادر جابر (أحد سكان المنزل) للجزيرة نت، في حينه، إن البلدية ومعها شرطة الاحتلال طلبت منهم هدم المنزل في حي واد الجوز، ولأنهم لم يمتثلوا فصلت عنهم الكهرباء وأبلغتهم بنيّتها تنفيذ الهدم قريبا.

وذكر جابر أن 3 أسر مقدسية تعداد أفرادها 18 فردا يعيشون في المنزل، وبصعوبة وجدت شقة سكنية تؤويها في قرية العيسوية.

ولفت إلى أن العائلة خاضت معركة قضائية منذ 35 عاما بخصوص جزء من البناء -مساحته 75 مترا مربعا- مشيد قبل احتلال المدينة المقدسة عام 1967، فصدر قرار من المحكمة المركزية يمنع الهدم، لكن المحكمة العليا أقرت الأسبوع الماضي عملية الهدم للمنزل بطوابقه الثلاثة.

وأشار المواطن الفلسطيني إلى أن الاحتلال يتذرع بإقامة البناء في منطقة يصنفها "خضراء" في إشارة إلى منع البناء فيها.

وشهدت القدس 127 عملية هدم خلال النصف الأول من 2024، وفق معطيات نشرتها محافظة المدينة، وهي جهة رسمية فلسطينية، منها 42 عملية هدم ذاتي قسري تجنبا لغرامات باهظة في حال نفذت آليات الاحتلال عمليات الهدم، و73 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال.