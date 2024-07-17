الوضع بغزة ومساهمة قطر بتأمين أولمبياد باريس يتصدران مباحثات الشيخ تميم وماكرون

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الثلاثاء اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا فيه آخر التطورات في قطاع غزة، ومساهمة قطر في تأمين تنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024.

وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وأوجه تعزيزها وتطويرها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال الاتصال أعرب الرئيس الفرنسي عن شكره وتقديره لدولة قطر على مساهمتها في تأمين تنظيم أولمبياد باريس، في حين عبر الشيخ تميم عن تمنياته بنجاح فرنسا في تنظيم فعاليات الأولمبياد.