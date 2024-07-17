الشرطة الأميركية تقتل شخصا "مريبا" قرب مؤتمر الحزب الجمهوري

بعد أيام قليلة من محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أطلق عناصر من الشرطة الأميركية النار على شخص وأردوه قتيلا، وذلك بالقرب من مبنى انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة ميلواكي.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد رصد ضابط شرطة شخصا "يبدو مريبا" بالقرب من مبنى انعقاد المؤتمر، ونقلت عن شهود عيان أنه كان يحمل سكينين في يده ولوّح بهما باتجاه الشرطة التي أطلقت النار عليه وقتلته.

وكان ترامب ظهر علنا ​​للمرة الأولى مساء أول أمس الاثنين، وذلك بعد يومين على محاولة اغتياله، حيث شارك في فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، والذي أعلن اختيار ترامب رسميا ليكون مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وإذا لم تحدث مفاجآت فسيكون ترامب على موعد جديد لمنافسة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعدما خسر أمامه قبل 4 سنوات.

وعلى صعيد آخر، فتح المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي الأميركية تحقيقا في خطط جهاز الخدمة السرية الأميركية بشأن التجمع الانتخابي لترامب في ولاية بنسلفانيا، والذي شهد قيام الشاب العشريني توماس كروكس بإطلاق الرصاص نحوه.