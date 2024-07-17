نفت البعثة الإيرانية الأممية ادعاءات أميركية تفيد بأن إيران ستحاول اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن ادعاءات مسؤولين أميركيين بأن لديهم معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران ستحاول اغتيال ترامب "لا أساس لها من الصحة وخبيثة".

ووصفت البعثة ترامب بأنه "مجرم أمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني"، مؤكدة ضرورة محاكمته ومحاسبته بالوسائل القضائية، ومضيفة أن طهران "اختارت الطريق القانوني لتحقيق العدالة".

وأمس الثلاثاء، نشرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لاغتيال الرئيس السابق ترامب.

وقال مسؤول أميركي إن جهاز الخدمة السرية "أبلغ حملة ترامب بوجود تهديد متزايد، وأنه أضاف موارد وقدرات لحمايته".

لا شركاء

ورفض البيت الأبيض التعليق لكنه قال إنه لا توجد مؤشرات على أن مطلق النار المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب كان له أي شركاء أجانب أو أميركيين.

وبحسب وكالة رويترز، فإن مسؤوليين أميركيين أعربوا عن قلقهم من انتقام إيراني من ترامب بسبب أمره بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في يناير/كانون الثاني 2020.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون "كما قلنا مرات عديدة، نحن نتتبع التهديدات الإيرانية ضد مسؤولين سابقين في إدارة ترامب منذ سنوات"، مضيفة أن هذه "التهديدات تنبع من رغبة إيران في الانتقام" لاغتيال سليماني. ورأت أن هذه مسألة تتعلق "بالأمن القومي والداخلي وذات أولوية قصوى".

وتعرّض جهاز الخدمة السرية لانتقادات حادة منذ أن تمكن مسلح يبلغ من العمر 20 عاما من إطلاق النار على ترامب السبت الماضي، بعد أن وصل إلى سطح يطلّ على التجمع الانتخابي وفتح النار عليه.

وأدى الهجوم إلى إصابة ترامب في أذنه ومقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين.

وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن بإجراء تحقيق مستقل في كيفية تمكن المسلح من اتخاذ موقع قريب جدا سمح له بإصابة ترامب رغم الوجود الأمني المكثف لجهاز الخدمة السرية الذي يواجه أيضا تدقيقا يجريه الكونغرس.