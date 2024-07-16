إسرائيل استهدفت 70% من مدارس الأونروا في غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الثلاثاء إن نحو 70% من مدارسها في قطاع غزة استهدفتها إسرائيل منذ بدء الحرب.

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في منشور لها على منصة "إكس"، أن أكثر من 95% من هذه المدارس استُخدمت ملاجئ حين استهدفتها القوات الإسرائيلية.

وتابعت أن 539 شخصا قتلوا وهم يحتمون بمرافقها منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الأونروا أن 5 مدارس تابعة لها تم استهدافها خلال الأيام العشرة الماضية، على الرغم من أنها تقدم باستمرار إحداثيات هذه المقار للجيش الإسرائيلي.

ودعت الوكالة إلى حماية دائمة لكل مرافق الأمم المتحدة، وقالت إنّه لا ينبغي استخدام هذه المنشآت أبدا لأهداف عسكرية أو قتالية.

وقالت إنه بعد مرور 9 شهور على بداية الحرب، لا يزال القتل والدمار مستمرين بلا هوادة في غزة، حيث لا أحد في مأمن.

والأربعاء الماضي، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني إن المدارس التي كانت أماكن آمنة للتعليم والأمل للأطفال تحولت إلى ملاجئ مكتظة وأحيانا إلى أماكن للموت والبؤس.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تكرر الاستهداف الإسرائيلي لمدارس الأونروا التي تؤوي نازحين من مثل مدرسة أبو عريبان في مخيم النصيرات، التي استشهد فيها العشرات.

ومنذ شهور، تشن إسرائيل حملة شرسة على الوكالة، وتعمل على تصنيفها "منظمة إرهابية" بزعم أن بعض موظفيها شاركوا في عملية طوفان الأقصى، وهو ادعاء لم تقدم حكومة بنيامين نتنياهو أي دليل عليه.