4 قتلى بإطلاق نار بمحيط مسجد في مسقط

أعلنت الشرطة في سلطنة عمان مقتل 4 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح في حادثة إطلاق نار بمحيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير في العاصمة مسقط.

وقالت الشرطة -في بيان مقتضب- فجر اليوم الثلاثاء إنّها تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد في منطقة الوادي الكبير "أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية".

بيان حول حادثة إطلاق نار في منطقة الوادي الكبير..#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/7MSURU3LLQ — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 16, 2024

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أنّه "تمّ اتّخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق".

وأعرب بيان الشرطة العمانية عن خالص التعازي لأسر المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.