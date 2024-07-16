قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها شكلت لجنة متخصصة للجنود المصابين باضطراب ما بعد الصدمة والإعاقات النفسية الخطيرة.

وأضافت الوزارة أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول استقبل قسم التأهيل 9400 جريح 36% منهم يعانون من اضطرابات نفسية.

وأشارت إلى أن قسم التأهيل قد يستقبل 14 ألف مصاب حتى نهاية العام، نحو 5600 منهم يعانون اضطرابات نفسية.

والأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جندي احتياط في لواء غولاني تأكيده أن الجيش يبحث عن مقاتلين ومتطوعين عبر مجموعات مغلقة على فيسبوك، وسط حالة من التعب يعيشها جنود الاحتلال.

وكان الإعلام الإسرائيلي كشف مؤخرا عن أن مئات من جنود الاحتياط يفرون من الخدمة عن طريق السفر بدون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.

كما أن عشرات جنود الاحتياط أعلنوا أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب.

ويواجه جيش الاحتلال أزمة في التجنيد، دفعته لتمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا لمدة 8 أعوام، ولفرض تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) الذين أثار تجنيدهم أزمة سياسية بعد أن تمتعوا بالإعفاء من التجنيد لسنوات طويلة.

وبلغت حصيلة جرحى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 4125، منهم 2105 منذ بداية العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

وبلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة 680 قتيلا، منهم 324 منذ بداية العملية البرية.

وتؤكد وسائل إعلام ومستشفيات إسرائيلية أن عدد قتلى ومصابي الجيش الإسرائيلي أكبر مما يعلن عنه.