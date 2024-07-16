مقتل 4 جنود هنود في هجوم بكشمير

قال الجيش الهندي اليوم الثلاثاء إن 4 من أفراده بينهم ضابط لقوا حتفهم في هجوم شنه مسلحون على دورية في جامو وكشمير، في أحدث واقعة عنف في الجزء الواقع تحت السيطرة الهندية من الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا والمتنازع عليه بين الهند وباكستان .

وأوضح مسؤولون في الجيش الهندي أن اشتباكا بالأسلحة النارية اندلع بعد أن نصب مسلحون كمينا للدورية الراجلة في منطقة غابات دودا في وقت متأخر أمس الاثنين. وقال الجيش في بيان له إنه نقل قوات إضافية للمنطقة مع استمرار العملية.

من جهته، قال رئيس شرطة المنطقة للصحفيين، "إن موجة هجمات المسلحين تستهدف إعادة العنف إلى المستوى الذي ساد في العقد من عام 1995، ووجدوا ثغرة وبكل تأكيد، سنتعامل معها".

وتطالب كل من الهند وباكستان بإقليم كشمير في جبال الهيمالايا وتحكم كل منهما جزءًا منه. وتحمل الهند باكستان المسؤولية عن تدريب وتمويل ودفع المسلحين إلى الجزء الذي تسيطر عليه نيودلهي من كشمير عبر خط وقف إطلاق النار، وهو اتهام تنفيه باكستان.

وركزت هجمات المسلحين السابقة في المنطقة الخاضعة للإدارة الهندية غالبا على كشمير التي يهيمن عليها مسلمون، وأسفرت هجمات مماثلة في منطقة جامو عن مقتل 43 جنديا في السنوات الثلاث الماضية.