مصرع 35 شخصا بسبب العواصف والسيول بولاية ننغرهار الأفغانية

لقي 35 شخصا على الأقل مصارعهم بسبب عواصف وأمطار غزيرة في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

وأعلن مدير الثقافة والإعلام بالولاية قريشي بادلون، في تصريح صحفي أمس الاثنين، إن 230 أصيبوا بجروح أيضا جراء العواصف والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأوضح بادلون أن من بين القتلى 5 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم عندما انهار سقف منزلهم في منطقة سرخ رود. كما أصيب 4 أشخاص من العائلة ذاتها.

وأشار إلى أن هناك نساءً وأطفالا من بين القتلى والجرحى، وأن الطقس دمر العديد من الممتلكات والمحاصيل في أجزاء مختلفة من الولاية.

وأكد مدير الثقافة والإعلام نقل المصابين إلى المستشفيات، وأوضح أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.

ومن جهته، قال رئيس المستشفى الإقليمي في ننغرهار، أمين الله شريف، إن 207 مصابين نقلوا لتلقي العلاج من جلال آباد (عاصمة الولاية) والمناطق المجاورة.

وأضاف شريف أن العشرات من السكان المحليين تجمعوا في المستشفى للتبرع بالدم للمصابين.

وفي وقت سابق، ذكر برنامج الأغذية العالمي إن الأمطار الغزيرة الاستثنائية التي هطلت في أفغانستان يومي 10 و11 مايو/أيار أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص وتدمير آلاف المنازل، معظمها في إقليم بغلان الشمالي.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن الناجين تُركوا بلا منزل ولا أرض ولا مصدر رزق.

وتشهد أفغانستان فيضانات متكررة بسبب ذوبان الثلوج جراء ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة وعدم كفاءة البنية التحتية. وتسفر الفيضانات عن خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، ويلقى المئات حتفهم كل عام بسبب الكوارث الطبيعية.