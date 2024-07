مجزرة فنقوقة و"الجوع يحاصر السودان" يتصدران التفاعلات السودانية

تصدر وسما #مجزرة_فنقوقة و#الجوع_يحاصر_السودان منصات التواصل السودانية خلال الأيام الماضية فما قصتهما؟ وما العامل المشترك بينهما؟

أما وسم مجزرة فنقوقة فقد اتهمت منظمات حقوقية وناشطون سودانيون قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة جديدة، يوم السبت الماضي، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في قرية فنقوقة شمال كردفان.

واتهمت شبكة "أطباء السودان" الدعم السريع بتنفيذ المجزرة، وقالت في تدوينة عبر حسابها على منصة إكس: نفذت (قوات) الدعم السريع مجزرة جديدة ضد مجموعة من المدنيين من قرية فنقوقة بولاية شمال كردفان، حيث أطلقت النار على الركاب العزل أثناء توجههم للتسوق، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا على الفور وإصابة آخرين.

وأضافت الشبكة في بيانها أن المواقع خالية من أي وجود عسكري، مما يؤكد استمرار انتهاكات الدعم السريع واعتداءاته على المدنيين.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر تشييع الأهالي لذويهم الذين قتلوا في المجزرة.

ومع انتشار أخبار المجزرة والصور القادمة من قرية فنقوقة، سادت حالة من الحزن والغضب بين المدونين الذين اتهموا قوات الدعم السريع بارتكاب المجزرة.

فقال ناشطون إن الطريقة التي تمت بها تصفيه المدنيين هي نفس سياسة القتل التي تتبعها مليشيات الدعم بحسب قول أحدهم.

وأضاف آخرون أن قوات الدعم السريع "تمادت في طغيانها وسفكها للدماء دون محاسبة" وطالبوا الدول الداعمة لهم بوقف الدعم فورا لأن هذا الدعم يزيد من معاناة الشعب السوداني على كافة الأصعدة منذ أكثر من سنتين.

ومن خلال وسم #الجوع_يحاصر_السودان، أطلق ناشطون حملة تسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب بسبب نقص أهم مقومات الحياة بسبب الحرب المستمرة في البلاد.

وقالوا إن الهدف من الحملة هو تنبيه الجميع محلياً وإقليمياً ودولياً لخطر المجاعة التي تهدد الملايين من السودانيين.

واتهم بعض المتابعين قوات الدعم السريع بأنها هي من أوصلت البلاد إلى الحال الذي وصلت إليه بسبب ما ترتكبه من حصار وقطع للمساعدات وحرق ونهب للممتلكات.

وقال أحد المدونين إن الدفع المستمر بالشباب والفئات الهشة إلى أتون المحرقة والموت والسير خلفهم لا أمامهم، أمر فيه تسويف قاتل، وقتل عمد، لا يليق بأي أمة تنظر بفؤاد فارغ وقلب ملتاع إلى الخلاص.

وأضاف آخرون أنه من لم تقتله آلة الحرب من أهلنا في السودان فإن شبح الجوع يهدد حياة أكثر من نصف عدد السكان من الأهالي داخل الوطن المكلوم، بينهم نحو 3 ملايين مهددون بالموت جوعاً.

وكتب أحد المغردين يصف المجاعة قائلا "وقال أحدهم عندما تبدأ أضلع الأطفال وكبار السن في البروز في معسكرات النزوح والولايات والمناطق التي يشتد فيها الصراع فأعلم أنك أمام وضع يتدهور فيه الأمن الغذائي وأنك على أعتاب كارثة جوع حقيقي بسبب عدم تمكن سكان تلك المناطق من الحصول على الغذاء".

وقالت الأمم المتحدة في تدوينة عبر حسابها على منصة إكس: حرب السودان أثارت أكبر أزمة جوع في العالم، حيث يستمر القتال في تدمير الأرواح وسبل العيش. أكثر من نصف السكان يواجهون مستويات أزمة من الجوع، 755,000 شخص يواجهون ظروفًا كارثية. ويتم تسجيل وفيات مرتبطة بالجوع.

#Sudan’s war has set off the world’s largest hunger crisis, as the fighting continues to devastate lives and livelihoods. More than half of the population is now facing crisis levels of hunger; 755,000 people face catastrophic conditions. Hunger-related deaths are being recorded. pic.twitter.com/ySKz5oWEEX

— United Nations Geneva (@UNGeneva) July 15, 2024