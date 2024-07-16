مباحثات أميركية إسرائيلية في واشنطن بشأن الحرب على غزة

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع مسؤولَين إسرائيليين كبيرين -خلال اجتماع في العاصمة واشنطن– الجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين إنّ "إسرائيل تواصل إخبارنا بشكل مباشر بأنها تريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأضاف أن بليكن أبلغ المسؤولين الإسرائيليين بـ"القلق العميق" الذي يساور الولايات المتحدة في أعقاب الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي الأيام الأخيرة في قطاع غزة وأوقعت خسائر كبيرة بالأرواح.

وأوضح المتحدث بأن بلينكن التقى في مقر الوزارة كلا من وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن الإسرائيلي تساحي هنغبي و"أعرب لهما عن قلقنا العميق إزاء الضحايا المدنيين الذين سقطوا أخيراً في غزة".

وقال ميلر إن المسؤولَين الإسرائيليين كررا على مسامع بلينكن ما ذكره رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من أنه "ليس لديهما يقين" بشأن مصير القيادي في كتائب القسام محمد الضيف بعد الغارة التي استهدفته.

وتأتي زيارة هذين المسؤولين الإسرائيليين قبل أيام من زيارة سيقوم بها نتنياهو إلى واشنطن، وسيلقي خلالها يوم 24 يوليو/تموز الجاري كلمة أمام الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب.