عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي وسط غزة

ارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة إلى 35 خلال 24 ساعة الماضية، وذلك في اليوم الـ284 من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

واستشهد 11 فلسطينيا وأُصيب آخرون فجر اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن الغارات تجددت على القطاع، مضيفا أن قصفا إسرائيليا استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات (وسط)، وأسفر عن شهداء ومصابين.

وفي خان يونس، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة جنوبي القطاع.

وأمس الاثنين، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن أكثر من 320 شهيدا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات خلال 48 ساعة الماضية بأجساد محروقة؛ نتيجة "استخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دوليا".

وتتواصل الغارات على القطاع بعد أيام من مجزرة مخيم النازحين، التي خلفت نحو 90 شهيدا، نصفهم أطفال ونساء، ومئات الإصابات، بينها إصابات خطرة، حسب وزارة الصحة بغزة.

وكان قصف إسرائيلي آخر استهدف مدرسة أبو عريبان التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في النصيرات (وسط) موقعا 17 شهيدا و80 مصابا.

وخلال 284 يوما من العدوان على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال أكثر من 3 آلاف و390 مجزرة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 38 ألف فلسطيني بينهم 16 ألف طفل ونحو 11 ألف امرأة، فضلا عن إصابة 88 ألفا آخرين.

كذلك ألقت قوات الاحتلال أكثر من 80 ألف طن من المتفجرات على القطاع، دمرت خلالها 150 ألف وحدة سكنية كليا، وأكثر من 200 ألف وحدة جزئيا، وأخرجت 34 مستشفى عن الخدمة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا مدمرة على غزة، خلفت قرابة 127 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

ويواصل الاحتلال عدوانه برا وبحرا وجوا، متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.