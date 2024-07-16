قتيلان بغارة جنوب لبنان وحزب الله يرد بوابل من الصواريخ

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين اعتراض رشقات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة شمالا، في حين أكدت السلطات في لبنان تعرض بلدتين في الجنوب لقصف إسرائيلي أدى لمقتل شخصين.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره على منصة "إكس" إنه "تم رصد نحو 20 صاروخا أُطلقت من الأراضي اللبنانية وتم اعتراضها بنجاح من قبل مقاتلات الدفاع الجوي، دون وقوع إصابات".

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، دوت صفارات الإنذار في عدة مدن شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، بينها كريات شمونة وبيت هيلل وكفار يوفال وتال حاي، وفق صحيفة "معاريف".

من جانبه، قال حزب الله اللبناني في بيان إن مقاتليه استهدفوا كريات شمونة بعشرات صواريخ "الفلق" و"الكاتيوشا"، ردا على ‌‌‏القصف الإسرائيلي الذي استهدف "القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا المجزرة ‌‏المروعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل وأدّت إلى استشهاد مدنيين".

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدتي كفر كلا وبنت جبيل بجنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "ارتكب العدو الإسرائيلي مساء اليوم مجزرة في حق المدنيين في مدينة بنت جبيل".

وتابعت الوكالة أنه "قُتل خلالها شقيقان من آل داغر (شقيق وشقيقته) في حين أصيبت شقيقتهما بجروح خطرة عندما استهدفت المقاتلات الحربية المعادية منزلهم بغارة وعلى دفعتين فدمرته في حي العويني في المدينة".

يشار إلى أن فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -أبرزها حزب الله- تتبادل مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، في إطار تضامنها مع قطاع غزة خلّف مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.