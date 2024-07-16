عاجل| يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لنشر نتائج التحقيق بهجوم كيبوتس كفار عزة
16/7/2024-|آخر تحديث: 16/7/202402:55 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
صحيفة "يديعوت أحرونوت":
- الجيش الإسرائيلي يستعد لنشر نتائج التحقيق في الهجوم على كيبوتس كفار عزة.
- التحقيق يكشف عن وصول 20 وحدة عسكرية إلى كفار عزة مع بدء الهجوم منها وحدات النخبة.
- التحقيق يكشف أن وحدات الجيش قاتلت دون وجود قائد أو ضابط على رأسها.
- التحقيق يؤكد أن الوحدات عملت في فوضى وبلا تنسيق مما أدى إلى مقتل مواطنين وجنود على يدها.
المصدر : يديعوت أحرونوت