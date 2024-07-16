فوضى وغياب تنسيق.. تحقيق للاحتلال يكشف المزيد عن هجوم 7 أكتوبر

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد لنشر نتائج التحقيق في هجوم المقاومة على كيبوتس كفار عزة التي تبعد 5 كيلومترات عن قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن التحقيق يكشف عن وصول 20 وحدة عسكرية إلى كفار عزة مع بدء الهجوم منها على وحدات النخبة.

وأضافت أن التحقيق يكشف أن وحدات الجيش قاتلت دون وجود قائد أو ضابط على رأسها.

كما أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن التحقيق يؤكد أن الوحدات عملت في فوضى وبلا تنسيق مما أدى إلى مقتل مواطنين وجنود على يدها.

وبعد يوم من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بث الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو لعملية اقتحام مقاتليها مستوطنة كفار عزة، وخوضهم معارك مباشرة مع قوات الاحتلال.

وظهر في المقطع بعض المقاومين يتجولون بسيارتهم في طريق المستوطنة في حين أن أعمدة الدخان تتصاعد على مقربة منهم وآلية عسكرية محترقة يعلوها شاب فلسطيني. وظهر المقاومون أيضا وهم يقتادون بعض الأسرى إلى مركبات عسكرية إسرائيلية سيطروا عليها خلال الهجوم.