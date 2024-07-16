عاجل | معاريف عن وزير الثقافة الإسرائيلي: نأمل التوصل إلى صفقة تبادل في الأيام القريبة
16/7/2024-|آخر تحديث: 16/7/202412:11 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
معاريف عن وزير الثقافة الإسرائيلي: نأمل التوصل إلى صفقة تبادل في الأيام القريبة
معاريف عن وزير الثقافة الإسرائيلي: في حال تم التوصل إلى صفقة تبادل سنوقف الحرب مدة شهرين
وزير الثقافة الإسرائيلي: علاقة نتنياهو بغالانت تحتاج تحسينا ويتم بذل جهود للحفاظ على استقرار الائتلاف
وزير الثقافة الإسرائيلي: تقديرات بأن عمر الائتلاف سيطول في حال تم التوصل للتسويات المطلوبة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة