عاجل | معاريف عن وزير الثقافة الإسرائيلي: نأمل التوصل إلى صفقة تبادل في الأيام القريبة

معاريف عن وزير الثقافة الإسرائيلي: نأمل التوصل إلى صفقة تبادل في الأيام القريبة

معاريف عن وزير الثقافة الإسرائيلي: في حال تم التوصل إلى صفقة تبادل سنوقف الحرب مدة شهرين

وزير الثقافة الإسرائيلي: علاقة نتنياهو بغالانت تحتاج تحسينا ويتم بذل جهود للحفاظ على استقرار الائتلاف

وزير الثقافة الإسرائيلي: تقديرات بأن عمر الائتلاف سيطول في حال تم التوصل للتسويات المطلوبة

التفاصيل بعد قليل..