نتنياهو يرفض الاعتذار لهاليفي عن "تصريحات خطيرة"

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض طلبا لرئيس الأركان هرتسي هليفي بالاعتذار عن "تصريحات خطيرة"، تتعلق بأداء جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأضافت القناة أن رئيس الأركان هليفي طلب من نتنياهو، الأحد، تقديم اعتذار عن تصريحات خطيرة تتعلق بجيش الاحتلال.

وأوضحت أن رئيس الأركان اتهم نتنياهو بالإدلاء بتصريحات خطيرة توحي بأن الجيش يرفض مواصلة الضغط العسكري على حركة حماس.

ووفق القناة فإن "نتنياهو لم يعتذر لهليفي عن تصريحاته بشأن الجيش".

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن هناك خلافات وتبادل اتهامات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس، وأضافت أن نتنياهو يتهم قادة المؤسسة الأمنية بفرض مقترح بايدن عليه.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني رفيع قوله إن "وضع الصفقة قاتم ونتنياهو وضع شروطا لا يمكن لحماس قبولها.

ومن الشروط التي وضعها نتنياهو وجود الجيش على محور نتساريم لمنع مرور المسلحين.