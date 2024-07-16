إصابة 3 مستوطنين قرب نابلس و3 جنود للاحتلال شمالي رام الله

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- بإصابة 3 مستوطنين بجروح طفيفة في إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شومرون بقضاء نابلس، بينما أصيب 3 جنود إسرائيليين بنيران صديقة شمال رام الله في الضفة الغربية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى حدوث حالة استنفار في صفوف الجيش، وأضافت أن قوات كبيرة تمشط موقع إطلاق النار بحثا عن منفذي هذه العملية.

ومن ناحية أخرى، قالت مصادر للجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق حاجز دير شرف قرب نابلس بعد الحادثة.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رامين شرق طولكرم بعد إصابة 3 مستوطنين في إطلاق نار قرب القرية.

كما أصيب 3 آخرون من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بنيران صديقة عند حاجز بيت إيل شمال رام الله.

تغطية صحفية: أصيب خلالها 3 مستوطنين.. رصاصة اخترقت مركبة المستوطنين في عملية إطلاق النار قرب بلدة رامين شرق طولكرم. pic.twitter.com/DJzTpZ23gC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 16, 2024

اقتحامات واشتباكات

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة البيرة قرب رام الله.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها قلقيلية وطوباس شمالي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة دوريات عسكرية من جهة حاجز تياسير العسكري شرقي المدينة، بينما اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال عند أطرافها.

وبالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى لاستشهاد 574 فلسطينيا، وإصابة نحو 5350، واعتقال حوالي 9625، وفق مصادر رسمية فلسطينية.